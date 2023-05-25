Бывший полузащитник «Зенита» Стрепетов уверен, что Малком перерос уровень РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов считает, что форвард команды из Санкт-Петербурга Малком перерос уровень РПЛ.

«Малком может уйти летом? Он уже перерос уровень нашего чемпионата. Если те же Вендел и Клаудиньо получат приглашение в европейские топ-клубы, то «Зенит», думаю, не откажет. Они доставили много радости болельщикам. Вендел вообще похож на европейского футболиста по стилю. Они заслужили повышение.

Почему Малком не мог показать свой нынешний уровень в прошлых сезонах? Таких случаев было много. В ЦСКА приезжали бразильцы, которые не сразу раскрывались. Он столкнулся с адаптацией, с рядом травм. Знаете, как говорят, бразильцы играют в футбол, а россияне работают на поле. Посмотрите, какие люди играют рядом с ним сейчас. Дуглас Сантос, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой и вся остальная команда», — приводит «Евро-футбол.ру» слова Стрепетова.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах за команду во всех турнирах.