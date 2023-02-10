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Сегодня, 10:09

Бывший пресс-атташе «Тосно» назвал задолженность клуба перед закрытием

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший пресс-атташе «Тосно» Владимир Басманов рассказал о задолженностях команды перед закрытием.

«По моей информации, была задолженность — 400 с чем-то миллионов. Старались найти инвесторов, чтобы закрыть этот долг. Особенно, когда в апреле прошли «Спартак» в полуфинале Кубка России. Понимали, что появились хорошие шансы выиграть турнир и попасть в групповой этап Лиги Европы. Тогда бы процентов 50 точно могли бы закрыть. Но для лицензирования нельзя иметь задолженности. А у нас на тот момент была куча обращений игроков в Палату по разрешению споров. Даже если бы «Тосно» закрыл все задолженности перед контрагентами, не думаю, что РФС выкатил бы лицензию на следующий сезон», — приводит слова Басманова «Спорт День за Днем».

«Тосно», выигравший Кубок России в 2018 году, прекратил свое существование из-за финансовых проблем.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/byvshiy-press-attashe-tosno-nazval-zadolzhennost-kluba-pered-zakrytiem
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