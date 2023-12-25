Бывший президент «Арсенала» Аджоев готов рассмотреть предложение от российского клуба

Бывший президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев ответил на вопрос о возможном возвращении к работе в одном из российских клубов.

«Пока что у меня нет желания, честно говоря. Если поступит предложение, то, конечно, подумаю. Я ведь президент Народной футбольной лиги (НФЛ), я восемь лет занимаюсь этим проектом. В России 150 команд, поэтому это интересно для меня», — цитирует Аджоева «Евро-Футбол.Ру».

Аджоев покинул пост президента «Арсенала» летом 2023 года. 62-летний специалист работал в тульском клубе с 2016 года, до этого он был спортивным директором «Динамо» с 2013 по 2015 год.