Геркус о «Локомотиве»: «Мне изначально казалась сомнительной новая стратегия клуба»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову поделился мнением о нынешней ситуации клуба и стратегии железнодорожников.

«Стратегия — безусловно, не догма, это набор ценностей и идеология, которую мы пытаемся регламентировать. Не то чтобы я критик, но мне изначально казались сомнительными идеи, которые закладывались — о том, что возможно построение такой системы прокачки иностранных футболистов, покупаемых задешево и перепродаваемых задорого. Такая фабрика превращения гадких утят в прекрасных лебедей. Мне казалось очень сомнительным предположение о том, что это можно делать на постоянном уровне, как перерабатывать руду.

Если говорить об оценке, то в любую стратегию закладываются какие-то точки ее оценки. Мы идем определенной дорогой в надежде, что все будет получаться. Сейчас надо обернуться, посмотреть, какие показатели клуб предполагал получить, и сравнить с тем, что происходит. Второе — все ли внешние факторы остались теми же, как и на старте? Безусловно, у нас сильно поменялась среда, стратегия нуждается в корректировке. То есть, мне изначально казалась спорной эта идеология, а второе — нужно оценить, насколько сильно изменилась среда и насколько возможно массово закупаться иностранными — европейскими или какими угодно — игроками», — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России».

«Локомотив» с 9 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 после 10 туров.