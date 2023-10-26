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26 октября, 19:28

Бывший президент «Локомотива» Наумов назвал главную претензию к Галактионову

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов назвал открытие и разочарование в составе железнодорожников и высказался о будущем главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Мне кажется, весь «Локомотив» — это открытие сезона. Галактионову вроде удается как-то стабилизировать состав, делать игру. Мне очень нравится, что вернули Сильянова. Я вижу в нем очень сильного защитника. Открытием у «Локомотива» назвал бы Карпукаса. Этот парень вроде незаметно вливался в состав, но на сегодня считаю, что он цементирует всю середину «Локомотива». Это большой плюс, что у нас появился такой игрок. Также очень импонирует Лантратов. Я не очень хорошо относился к тому, что убрали Гильерме, но, как действует Лантратов, меня очень радует. До конца сезона Галактионов должен доиграть. Но к нему, безусловно, есть претензии. Галактионов — сильный тренер, но его беда в том, что он не умеет влиять на результат в перерыве матча. Если ты видишь, что первый тайм не сложился, то должен сделать так, чтобы на второй тайм вышла совершенно другая команда. К сожалению, у Галактионова такого умения нет. Он молодой тренер, поэтому ему можно многое простить. Но я не думаю, что в «Локомотиве» стоит вопрос о его отставке», — приводит слова Наумова «Спорт День за Днем».

На данный момент «Локомотив» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 12 туров. 28 октября железнодорожники на выезде сыграют против «Ростова». Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/byvshiy-prezident-lokomotiva-naumov-nazval-glavnuyu-pretenziyu-k-galaktionovu-
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Николай Наумов
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