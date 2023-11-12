Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:58

Бывший президент «Локомотива» Наумов объяснил, почему не хочет возвращения Алексея Миранчука в Россию

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал о своем отношении к возможному возвращению полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в московский клуб.

«Если Алексей вернется, то для «Локомотива» это, конечно, будет большой плюс. Получить такого игрока — очень здорово.
Но такой переход не станет плюсом для самого Алексея. Мне бы не хотелось, чтобы он сейчас прерывал европейскую карьеру. Такой поворот способен морально «убить» игрока. Он может потерять интерес к футболу и мотивацию. Как будто несолоно хлебавши вернулся назад. А это очень тяжело морально.
Мне кажется, Алексею пока не нужно торопиться в Россию. Есть же варианты с арендой во Францию или Испанию. И в самой Италии он неплохо играл за «Торино», — приводит Vprognoze слова Наумова.

Миранчук — воспитанник «Локомотива», он перешел из московской команды в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В сезоне-2023/24 28-летний россиянин принял участие в шести матчах итальянского клуба и не отличился результативными действиями.

Источник: Vprognoze.ru
0
Читайте также
Муравьева выиграла этап «Гран-при России» в Казани, Валиева стала четвертой
Аспиналл нокаутировал Павловича за 69 секунд. Россия осталась без пояса UFC в тяжелом весе
Меняют ориентацию: для чего Армения портит отношения с Россией
Ученые пытаются найти тайный «зал знаний» под пирамидами в Египте
Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» на выезде обыграл «Сочи»

«Сочи» — «Рубин»: видео голов матча РПЛ