Бывший президент «Локомотива» Наумов объяснил, почему Соболев не сыграл в дерби

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов предположил, почему главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не выпустил в стартовом составе на матч против железнодорожников нападающего Александра Соболева.

— Удивило, что Абаскаль не включил в стартовый состав Соболева, который провел шикарный матч на Кубок против «Краснодара»?

— Мне кажется, в данном случае стоит говорить не только о спортивной составляющей.

— Это вы о противоречиях между форвардом и тренером?

— С одной стороны, тренер сам себе не враг и должен выпускать сильнейших. Но мы же читаем в СМИ определенные вещи... Возможно, у Абаскаля сохранилась некая обида на своего подопечного. И поэтому он его придерживает. Со стороны это выглядит странно. Особенно после того футбола, который Соболев показал в матче против «Краснодара». Думаю, сегодня Александр помог бы красно-белым, усилил бы атакующую линию.

— А ведь многие предвкушали заочную дуэль Дзюбы и Соболева...

— Повторюсь, Дзюба меня очень порадовал. Он не опускается ниже определенного уровня. Сегодня, на мой взгляд, Артем сыграл просто отлично!

В матче 14-го тура РПЛ «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). Железнодорожники с 21 очком занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.