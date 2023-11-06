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РПЛ

Сегодня, 11:00

Бывший президент «Локомотива» Наумов объяснил, почему Соболев не сыграл в дерби

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов предположил, почему главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не выпустил в стартовом составе на матч против железнодорожников нападающего Александра Соболева.

— Удивило, что Абаскаль не включил в стартовый состав Соболева, который провел шикарный матч на Кубок против «Краснодара»?

— Мне кажется, в данном случае стоит говорить не только о спортивной составляющей.

— Это вы о противоречиях между форвардом и тренером?

— С одной стороны, тренер сам себе не враг и должен выпускать сильнейших. Но мы же читаем в СМИ определенные вещи... Возможно, у Абаскаля сохранилась некая обида на своего подопечного. И поэтому он его придерживает. Со стороны это выглядит странно. Особенно после того футбола, который Соболев показал в матче против «Краснодара». Думаю, сегодня Александр помог бы красно-белым, усилил бы атакующую линию.

— А ведь многие предвкушали заочную дуэль Дзюбы и Соболева...

— Повторюсь, Дзюба меня очень порадовал. Он не опускается ниже определенного уровня. Сегодня, на мой взгляд, Артем сыграл просто отлично!

В матче 14-го тура РПЛ «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). Железнодорожники с 21 очком занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Артем Дзюба и&nbsp;Квинси Промес в&nbsp;матче &laquo;Локомотива&raquo; и &laquo;Спартака&raquo;. «Отличный матч Дзюбы. Как он головой отдал пас Миранчуку! Ничья — в актив Абаскалю»

Александр Соболев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Николай Наумов
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