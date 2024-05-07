Наумов считает, что у «Локомотива» есть «мизерные шансы» попасть в тройку: «Надо бороться!»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» победу железнодорожников над «Ростовом» (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«Мог выиграть и «Ростов», могла бы быть и ничья. Так бывает, когда команды играют на встречных курсах. Матч мне очень понравился. Динамичный футбол, команды играли без центра поля. Это всегда интересно. Несмотря на то что гол забит всего один, моментов было много. Такие игры только украшают наш футбол! Я рад, что «Локомотив» победил. Мизерные шансы занять третье место у команды еще остаются, поэтому надо бороться!» — сказал Наумов «СЭ».

«Локомотив» (44 очка) поднялся на четвертое место в РПЛ, обойдя «Спартак» (43). Отставание от идущего третьим «Динамо» составляет 6 очков.

В следующем туре «Локомотив» 12 мая в гостях встретится с «Оренбургом».

(Софья Грецкая)