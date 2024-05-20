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Сегодня, 19:11

Наумов: «Вокруг Джикии можно построить игру всей защиты «Локомотива»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о возможном переходе 30-летнего защитника Георгия Джикии в команду.

«Приятно, когда футболист возвращается в родной клуб. Помню, Джикия играл за вторую команду «Локомотива». Это хорошая история, если он вернется. Георгий поможет «Локомотиву», он очень опытный игрок, тактических ошибок не допускает. Безусловно, у него есть игровые минусы, но Джикия не испортит картину в «Локомотиве». Вокруг него можно построить игру всей защиты. Слишком много ошибок допускают Фассон, Морозов и Ньямси. Буду только рад, если Джикия перейдет в «Локомотив», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

18 мая стало известно, что 30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Игрок выступает за столичный клуб с января 2017 года. Всего за красно-белых он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой защитник стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: «РБ Спорт»
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Николай Наумов
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