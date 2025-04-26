Наумов — о ничьей «Локомотива» с «Ростовом»: «Ребята вчера на дискотеке встретились и сегодня решили сыграть»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ничью железнодорожников в матче с «Ростовом» (1:1) в 26-м туре РПЛ.

— Какое-то безразличие. Играли две команды, которые решили все турнирные задачи, особенно это было видно по «Локомотиву». Шестое место? Ну, шестое и шестое. И даже тренерских эмоций никаких не было. После перерыва от «Локомотива» сложилось впечатление, что это ребята, которые вчера на дискотеке встретились и сегодня решили сыграть, — цитирует Наумова Metaratings.

«Локомотив» набрал 45 очков и сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 37 баллами располагается на строчку ниже.