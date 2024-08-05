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Сегодня, 05:14

Бывший президент «Локомотива» Наумов считает, что ЦСКА способен побороться с «Зенитом» за чемпионство

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что ЦСКА способен навязать «Зениту» борьбу за победу в чемпионате России-2024/25.

«В «Локомотиве» Николич тоже постепенно набирал обороты. Николич — не тот тренер, который начнет махать шашкой и все ломать. Он присматривается и потом подстраивает команду под себя. Дивеев и Облаков выглядят прекрасно. У Николича должно получиться в ЦСКА. Армейцы могут побороться с «Зенитом» за чемпионство. Других претендентов я не вижу», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками в 3 матчах. «Зенит» лидирует с 9 очками, «Динамо», также набравшее 9 очков, уступает команде из Санкт-Петербурга по дополнительным показателям.

Источник: РБ Спорт
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