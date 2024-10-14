Бывший президент «Локомотива» Наумов считает, что «Динамо» работает со зрителем лучше всех в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о том, кто из российских футбольных клубов лучше работает с болельщиками.

«Мне нравится, как «Динамо» привлекает болельщиков перед матчем. Они организовывают какие-то конкурсы, всякие интересные затеи. Вот это повторять начал и «Зенит». Из-за этого болельщики приходят за полтора-два часа до игры, чтобы развлечься. Это целый ритуал», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

В турнирной таблице чемпионата России лидирует «Краснодар» с 27 очками, «Локомотив» уступает ему по дополнительным показателям и идет на второй строчке. Тройку лучших замыкает «Зенит» (26 очков).