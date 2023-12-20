Бывший президент «Локомотива» Наумов: «Переход Джикии был бы очень хорошим решением»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил возможный переход в команду защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Джикия, безусловно, придется ко двору «Локомотиву». И для команды, и для футболиста это очень хороший вариант. Во-первых, Джикия в какой-то степени «локомотивец», он играл там, играл в «Казанке», и можно сказать, что может вернуться в клуб, который он хорошо знает. Болельщики его примут, и это большой плюс для Джикии. Но если Абаскаль останется в «Спартаке», а видно, что он не доверяет Георгию, то я не вижу никакого смысла ему сидеть и дожидаться своего часа. Я думаю, уйти в «Локомотив» было бы очень правильным решением», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Наумова.

В сезоне-2023/24 Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Контракт 30-летнего россиянина с красно-белыми действует до конца мая 2024 года.