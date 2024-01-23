Бывший президент «Локомотива» Наумов: «Для Тикнизяна переход в «Зенит» — это плюс»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном переходе защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Для Наира переход в «Зенит» — это плюс. Он всегда рвался в Европу, ему будет легче уйти из Санкт-Петербурга. Думаю, и финансовые условия там получше. Возможно, он хочет играть в «Зените». Там сложно закрепиться, но надо пробовать. Для «Локомотива» уход Тикнизяна — это потеря, Наир — один из лидеров команды. Иногда надо идти на потери в угоду финансовым условиям клуба. Безусловно, Тикнизяну будет трудно первое время. Но еще сложнее будет российским футболистам, которые уже находятся в «Зените» — Наир может выдавить их из состава», — приводит Betonmobile слова Наумова.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 24-летний армянин забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 23 матчах за московскую команду.

По информации «СЭ», «Зенит» подпишет с футболистом контракт на пять лет.