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Сегодня, 18:49

Бывший президент «Локомотива» Наумов считает, что перерыв в РПЛ может повредить команде

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о том, как пауза в РПЛ может повлиять на дальнейшее выступление железнодорожников в чемпионате.

«Для «Локомотива» нынешняя двухнедельная пауза, в общем-то, случилась не в самое удобное время. Как и для «Краснодара», например. Но все зависит от тренерского штаба, как они распорядятся этим временем. Игроки российской сборной, как я понимаю, уже вернулись в расположение команд, начнут готовиться. И тут важно построить процесс так, чтобы не только не растерять те кондиции, но даже еще и набрать.

Для какого-то отдыха еще рановато — все же только чуть больше трети чемпионата прошло. И если бы сборная России провела хоть какой-нибудь матч, это было бы, конечно, на пользу. А так футболисты приехали, покатали мячик, тренировались не полноценно. Так что это вполне может сбить игроков с тонуса. Открытая тренировка — здорово, но можно было и матч сыграть. Тут, я думаю, РФС недоработал. Внимательно подумай и посмотрим, с кем сыграть — и можно было найти спарринг-партнера. Трудно — но для этого надо работать», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

В ближайшем туре «Локомотив» сыграет на выезде против «Химок». Матч состоится в субботу, 19 октября, и начнется в 16:30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-ny-neshnyaya-pauza-v-rpl-vpolne-mozhet-sbit-futbolistov-s-tonusa/
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов

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