Наумов: «Дзюба в лучшей форме был на голову сильнее нынешнего Воробьева»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов сравнил новичка железнодорожников Дмитрия Воробьева и бывшего форварда команды Артема Дзюбу.

В дебютном матче за московскую команду против «Акрона» (3:2) Воробьев забил гол и сделал результативную передачу.

«Пока у меня нет больших ожиданий от Воробьева в «Локомотиве», несмотря на довольно яркое начало его карьеры в клубе. По тому, что я видел в прошлых сезонах в «Оренбурге», он меня не очень впечатляет. Нельзя отрицать, что он удачливый форвард, неплохо играет головой. Посмотрим, как будет проявлять себя в следующих матчах. Будет хорошо, если он закрепится и продолжит забивать.

Но я не верю в то, что Воробьев в плане результативности сможет заменить Глушенкова. Дзюба тоже был совсем другим по манере игры футболистом. Артем в своей лучшей форме был на голову сильнее сегодняшнего Воробьева. Тут даже сравнивать не стоит. Однако начать в новой команде с гола и передачи в первом матче — это здорово. В ситуации Воробьева все зависит не только от него самого, но и от команды. Будут ли до него доводить мячи и играть через него», — приводит Legalbet слова Наумова.

Воробьев перешел в «Локомотив» из «Оренбурга» в июне 2024 года. 26-летний россиянин подписал контракт с московским клубом до конца июня 2027 года.