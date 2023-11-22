Наумов: «После 18-го тура РПЛ первое место займет «Краснодар», но чемпионом станет «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

«После 18-го тура первое место займет «Краснодар», но чемпионом станет «Зенит», — цитирует Наумова «РБ Спорт». — У «Краснодара» вряд ли хватит скамейки, для того чтобы стать чемпионом. На сегодняшний день «Краснодар» не справится с нагрузкой. Не дай бог, травма у ведущего футболиста, и все это рассыплется. Команде обязательно нужно усиление».

По итогам 15 туров первое место занимает «Краснодар» (32 очка), на втором — «Зенит» (30), а на третьем — «Динамо» (25).