Наумов: «Нужно отдать должное Галактионову — он растет вместе с командой»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что четвертое место в чемпионате России нельзя назвать удачным результатом для железнодорожников.

«Вошли бы в тройку, можно было бы говорить о том, что нормальный сезон. Конечно, это неудача, но увольнять Галактионова с его командой я смысла не вижу. Потому что после «а» нужно говорить «б». Хорошо, мы его уволим, дальше что? Опять немцев, что ли? Когда приглашали Галактионова, руководители понимали, что это молодой тренер, 40 лет, он набьет много шишек, он будет допускать ошибки, с этим надо будет мириться, и этот этап он должен будет пройти. Мы же помним провальные матчи, когда ошибки тренера были на виду, в той же встрече с ЦСКА, когда вели 3:1 и сыграли 3:3. Но нужно отдать должное Галактионову, он растет вместе с командой, и последние игры это показали, он изменил схему игры. Мне кажется, «Локомотиву» нужно дать шанс этому тренеру поработать в команде», — сказал Наумов Metaratings.ru.

Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года, а его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. В минувшем сезоне команда набрала 53 очка и заняла четвертое место в турнирной таблице РПЛ.