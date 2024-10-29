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Наумов: «Место Соболева в «Зените» — на лавке»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче против железнодорожников (1:1) в 13-м туре РПЛ.

«Так я сразу сказал: место Соболева — на лавке. И вот мы в этом убеждаемся. Семак его еще два-три раза выпустит, Соболев ничего не покажет, и тренер перестанет в него верить. Семак упростил игру. Рассчитывал, что Соболев хорошо сыграет головой, будет скидывать мячи, цепляться. Но форвард выглядел очень слабо! Думаю, скорее всего, он будет получать игровое время, когда «Зенит» будет вести с комфортным счетом — 2:0 или 3:0. Ну не вписывается он в этот игровой рисунок», — цитирует Наумова «Евро-Футбол.Ру».

27-летний нападающий перешел в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно. Он провел за сине-бело-голубых девять матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Николай Наумов

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