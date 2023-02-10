Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что Дзюба усилит клуб

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о переходе в клуб Артема Дзюбы.

«Дзюба, конечно, усилит «Локомотив» — это вообще хороший вариант для всех, в том числе, для самого Артема, — цитирует Наумова «РБ Спорт». — Хотя я не ожидал от Дзюбы, что он перешагнет через себя, через свою меркантильность ради футбола. Зарплата у него в «Локо» не очень большая, но он понимал, что возвращается в Москву, в медийное пространство к финалу карьеры. Так что для него это очень хороший вариант».

«Локомотив» подписал 34-летнего Дзюбу до конца текущего сезона. В новом клубе нападающий будет выступать под номером 7.

В нынешнем сезоне Дзюба забил 1 гол в 5 матчах за турецкий «Адана Демирспор», который покинул 3 ноября 2022 года.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 17 матчах.

Сезон в РПЛ возобновится 3 марта. Матч 18-го тура чемпионата страны «Локомотив» проведет 4 марта на выезде против «Ростова».