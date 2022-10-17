Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала тренера Юрия Семина сбитым летчиком.

Ранее в комментарии «СЭ» нападающий «Локомотива» Франсуа Камано признался, что не знает, кто такой Семин.

«Не надо требовать от футболистов невозможного — знать историю клуба и Юрия Семина. Вообще я создавала 10 лет назад в «Локомотиве» музей, в который могут сходить футболисты и все узнать о клубе! А так, Юрий Семин как тренер — сбитый летчик», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

При Семине «Локомотив» в последний раз становился чемпионом России по футболу (сезон-2017/18).

Железнодорожники в текущем сезоне занимают 13-е место с 12 очками в турнирной таблице чемпионата России по футболу.