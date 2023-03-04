Смородская: «Велик ли Дзюба? Я бы избегала таких формулировок»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала хет-трик нападающего железнодорожников Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

«Я такого не ожидала. Велик ли Дзюба? Ну не велик, я бы избегала таких формулировок. Я бы сказала так — он в хорошей форме», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля, 34-летний форвард подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23. Голы в ворота «Ростова» стали для него дебютными за команду: в предыдущих двух встречах со «Спартаком» в Кубке России футболист не отличился результативными действиями.