0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

4 марта, 23:51

Смородская: «Велик ли Дзюба? Я бы избегала таких формулировок»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала хет-трик нападающего железнодорожников Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

«Я такого не ожидала. Велик ли Дзюба? Ну не велик, я бы избегала таких формулировок. Я бы сказала так — он в хорошей форме», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля, 34-летний форвард подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23. Голы в ворота «Ростова» стали для него дебютными за команду: в предыдущих двух встречах со «Спартаком» в Кубке России футболист не отличился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-velik-li-dzyuba-nu-ne-velik-ya-by-izbegala-takih-formulirovok/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Дзюба пошел по пути Роналду. Как одним интервью разозлить всех
Newsweek сообщил о беспокойстве НАТО из-за подводного флота России
NYP указала на провал стратегии Байдена по поддержке Украины
Шнуров опроверг сообщения о намерении покинуть Россию
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Дзюба против Карпина: восемь матчей, восемь голов
Зарема: «Как Дзюба разобрал Валеру! И как же хорош Пиняев! Жаль, не спартаковский»
Сенников ожидает, что «Локомотив» поднимется в восьмерку лучших к концу сезона в РПЛ
Петржела: «У «Спартака» нет шансов на чемпионство, он не конкурент «Зениту»
Круговой — о нереализованном пенальти Кузяева: «Схожу в церковь, свечку поставлю, у меня просто не идет»
Барбоза: «Дзюба всегда должен вызываться в сборную России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петржела: «У «Спартака» нет шансов на чемпионство, он не конкурент «Зениту»

Сенников ожидает, что «Локомотив» поднимется в восьмерку лучших к концу сезона в РПЛ