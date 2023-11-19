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Сегодня, 19:18

Смородская не помнит, приглашала ли она Газзаева в «Локомотив»: «Может, мы просто шутили»

Ольга Смородская.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» слова бывшего главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева, который заявил, что ему предлагали возглавить железнодорожников.

«К сожалению, не помню этого факта. Не знаю, придумал он это или нет. Может, мы просто шутили и обсуждали. Предметного разговора не было», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Валерий Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 год и с 2004 по 2008 год, вместе с армейцами он трижды выигрывал чемпионат России и четыре раза становился обладателем Кубка страны, а также завоевывал Кубок УЕФА.

В воскресенье, 19 ноября состоится ретро-матч между ЦСКА и «Локомотивом», посвященный «золотой» игре между командами, которая состоялась 21 год назад.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Газзаев
Ольга Смородская
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