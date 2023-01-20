Смородская: «Рейтинги — это последнее, что должно волновать нас сейчас»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ухудшение позиций российских клубов в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Рейтинги — это последнее, что должно волновать нас сейчас, — цитирует Sport24 Смородскую. — Нас исключили везде, поэтому мы и находимся на самом дне рейтингов. Нужно как можно быстрее возвращаться в УЕФА, чтобы объективно оценить нашу лигу. Сейчас мы закрыты для мирового спорта и футбола. Мы в стадии заморозки, что и показывают рейтинги».

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что РФС и УЕФА создадут рабочую группу по вопросу возвращения российских команд в международные турниры.