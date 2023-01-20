Сегодня, 21:42
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ухудшение позиций российских клубов в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Рейтинги — это последнее, что должно волновать нас сейчас, — цитирует Sport24 Смородскую. — Нас исключили везде, поэтому мы и находимся на самом дне рейтингов. Нужно как можно быстрее возвращаться в УЕФА, чтобы объективно оценить нашу лигу. Сейчас мы закрыты для мирового спорта и футбола. Мы в стадии заморозки, что и показывают рейтинги».
28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что РФС и УЕФА создадут рабочую группу по вопросу возвращения российских команд в международные турниры.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования