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Сегодня, 08:15

Бывший президент «Локомотива» сравнил Батракова с Лоськовым

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» оценил игру атакующего полузащитника команды Алексея Батракова.

— Батраков уже звезда РПЛ?

— Давайте обойдемся без дифирамбов. Молодой парень. Сейчас он выглядит здорово, очень многое умеет. Обучен, работоспособен. Но теперь на первый план выходит характер. Сможет ли он выдержать давление, пройти эти медные трубы? Не зазвездится ли от постоянных комплиментов? Если сумеет, станет большим футболистом.

— Кого он вам напоминает?

— Некоторые параллели можно провести с Лоськовым. Но, мне кажется, Дмитрий раньше стал делать разницу, переворачивать ход игры. Пока у Батракова этого нет, но он добавит.

— Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев заметил: «Если Батраков продолжит так же играть, в конце сезона болельщики команды забудут об обидном уходе Глушенкова».

— Вполне возможно. Ну а что? Бесконечно его вспоминать? Ушел и ушел. Здорово, что быстро нашлась замена. Так и должно быть, так и должен развиваться клуб. Незаменимых нет. «Локо» не всегда может удерживать своих ключевых игроков. Значит, надо изыскивать внутренние резервы. Помимо Батракова появился еще и Раков, который выглядит довольно неплохо.

— В то же время Пиняев, похоже, ушел в тень.

— Вот вам наглядный пример! Я же вас призываю не перехвалить Батракова. Помните, что писали про Пиняева? Звездой называли! Сергей ярко начал в юном возрасте, подавал большие надежды. Но сейчас немного остановился в развитии, не все получается. И ему надо понимать, что на его позиции серьезная конкуренция. Самошников, Тикнизян, тот же Раков. Если сможет собраться, заставить себя прибавить, то, наверное, вновь окажется в составе. Главное — не потеряться, не раскисать.

Алексей Батраков. «Не перехвалите Батракова! Пиняева тоже называли звездой». Как долго продлится лидерство «Локомотива»?

19-летний Батраков в текущем сезоне сыграл за «Локомотив» 8 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Дмитрий Лоськов
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Николай Наумов
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