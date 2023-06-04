Алекандр Жуков описал сезон «Спартака» одним словом: «Средненько»

Бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» подвел итоги сезона для красно-белых.

«Явное преимущество «Зенита». По сути во второй части сезона команды боролись за второе-третье место, но «Спартак» удачно начал чемпионат, неплохо играл до перерыва. Каким одним словом можно было бы описать этот сезон для «Спартака»? Средненько», — сказал Жуков «СЭ».

Красно-белые с 54 очками заняли третье место в турнирной таблице сезона-2022/23. В последнем туре «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» 0:1, а ЦСКА, ставший вторым, победил «Ростов» 4:1.