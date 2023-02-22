0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:52

Колосков: «Мечта Галицкого не совпала с реальностью. А так, надо поздравить «Краснодар» с 15-летием»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос, как оценивает путь «Краснодара», который тот проделал в отечественном футболе.

«Тут все не так просто. С точки зрения организации «Краснодар» — это шаг вперед в нашем футболе. У них близко к идеальному развита инфраструктура. Есть свой стадион, своя тренировочная база, своя академия, стабильное финансирование. Это все хороший ориентир для российского футбола. И само по себе создание и существование «Краснодара» в этом смысле — заметная веха.

Если брать философию, которой изначально придерживался Сергей Галицкий — мы помним, как он говорил, что хочет видеть в команде только воспитанников краснодарского футбола — то она претерпела изменения. Его мечта не воплотилась в жизнь. Но она, может, и была утопическая, потому что играть в высшем дивизионе, добиваться в нем успехов силами одной детско-юношеской школы невозможно. Здесь мечта Галицкого не совпала с реальностью. А так, надо поздравить клуб, его владельца, футболистов, болельщиков. Потому что «Краснодар» — тот маяк, на который можно ориентироваться», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Сегодня, 22 февраля, «Краснодар» празднует 15-летие со дня основания.

Клуб из Краснодара занимает 8-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 туров.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-krasnodar-nado-pozdravit-s-15-letiem-hotya-mechta-galitskogo-ne-sovpala-s-real-nost-yu/
Футбол
ФК Краснодар
Вячеслав Колосков
Сергей Галицкий
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Колосков — о переходе на систему «весна-осень»: «Эту тему надо закрыть раз и навсегда»
Пономарев: «Паспорт болельщика еще не делал. Надеюсь, у меня не будет проблем с его получением»
Агент Щенникова: «Мы ни с кем не контактировали этой зимой по поводу будущего Георгия в другой команде»
В РФС оценили степень открытости «Локомотива» и «Спартака» к СМИ
Булыкин полагает, что зимние трансферы «Локомотива» и «Спартака» не дадут результат в первых матчах
Аршавин считает, что «Зенит» является самой популярной командой России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Москалев — о добавленном времени в матчах ЧМ-2022: «Это был эксперимент, который многие не восприняли с позитивом»

Агент Щенникова: «Мы ни с кем не контактировали этой зимой по поводу будущего Георгия в другой команде»