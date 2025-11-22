Видео
Сегодня, 19:41

Хачатурянц: «Спартак» — лучший клуб не только страны, но и мира»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц назвал «Спартак» лучшим клубом мира и рассказал, что не получал предложения занять должность в руководстве красно-белых.

— Нужно оставлять Романова?

— Пока есть результат, — сказал Хачатурянц после матча «Спартак» — ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ. — Игра все показала.

— Когда придете в «Спартак»?

— Пока это только мечта.

— Были ли с вами переговоры?

— Этой осенью не было переговоров. Были слухи, предложений не было

— «Спартак» — это мечта?

— «Спартак» — это лучший клуб не только страны, но и мира.

— Что мешает работать в «Спартаке»?

— Мешает предложение. Его нет со стороны «Спартака».

— Готовы ли стать владельцем?

— Если бы были деньги, купил бы. Хотелось бы самостоятельности в построении клуба. Нужны гарантии на два-три года. Это единственное условие. Разговоры со «Спартаком» были давно. Еще, наверное, года три назад.

— Но вас видели в офисе «Лукойла» в последнее время?

— Это неправда. Потому что это значит, что были переговоры, а их не было.

Ранее сообщалось, что Хачатурянц мог занять пост руководителя «Спартака». После 16 туров красно-белые набрали 28 очков и занимают шестое место в таблице РПЛ.

    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Ашот Хачатурянц
