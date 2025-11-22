Сегодня, 19:41
Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц назвал «Спартак» лучшим клубом мира и рассказал, что не получал предложения занять должность в руководстве красно-белых.
— Нужно оставлять Романова?
— Пока есть результат, — сказал Хачатурянц после матча «Спартак» — ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ. — Игра все показала.
— Когда придете в «Спартак»?
— Пока это только мечта.
— Были ли с вами переговоры?
— Этой осенью не было переговоров. Были слухи, предложений не было
— «Спартак» — это мечта?
— «Спартак» — это лучший клуб не только страны, но и мира.
— Что мешает работать в «Спартаке»?
— Мешает предложение. Его нет со стороны «Спартака».
— Готовы ли стать владельцем?
— Если бы были деньги, купил бы. Хотелось бы самостоятельности в построении клуба. Нужны гарантии на два-три года. Это единственное условие. Разговоры со «Спартаком» были давно. Еще, наверное, года три назад.
— Но вас видели в офисе «Лукойла» в последнее время?
— Это неправда. Потому что это значит, что были переговоры, а их не было.
Ранее сообщалось, что Хачатурянц мог занять пост руководителя «Спартака». После 16 туров красно-белые набрали 28 очков и занимают шестое место в таблице РПЛ.
