Заварзин об уходе Шунина: «Он понимает, что не будет играть в основном составе «Динамо»

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин прокомментировал уход голкипера Антона Шунина из «Динамо» по истечении срока контракта.

«Шунин понимает, что не будет играть в основном составе «Динамо», поэтому он ушел. На лавке сидеть ему не хочется, потому что Антон — весомая фигура для бело-голубых», — цитирует Заварзина «РБ Спорт»

Ранее «СЭ» сообщал, что «Динамо» сделало предложение Шунину попробовать заняться вратарским направлением в академии клуба под руководством Николая Гонтаря.

В минувшем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в Кубке. За бело-голубых на высшем уровне он выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.