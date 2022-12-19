Заварзин заявил, что уровень российского футбола все больше падает

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин порассуждал об уровне российского футбола.

«Что касается нынешнего уровня российского футбола, то он падает и падает. В еврокубках мы практически не участвовали. И раньше наши клубы вылетали на ранних стадиях в международных соревнованиях. Успехи были только у «Спартака» в 90-х и у ЦСКА в начале нулевых. Другого ничего и не было. Как можно сравнивать российский футбол с мировым? 15 лет назад у наших игроков были зарплаты 15 копеек, а сейчас 15 миллионов. Где самоотдача и рвение к футболу у наших футболистов? Обмельчал не уровень российского футбола, а душевное состояние российских игроков», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров, а зарубежные футболисты в России получили право в одностороннем порядке расторгать контракты с клубами.