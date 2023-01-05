Бывший президент РПЛ Заварзин оценил перспективы Пиняева в «Локомотиве»

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин поделился мнением о перспективах нападающего Сергея Пиняева в «Локомотиве».

«Судя по прессе, Пиняев действительно является самым талантливым футболистом России. За него была драка между клубами, но в России было много футболистов, которые на молодежных чемпионатах выступали успешно, а затем терялись. Время должно поставить все на свои места. Пока Пиняев — талантливый игрок.

Поможет ли он «Локомотиву» сохранить место в РПЛ? Лично я считаю, что только Галактионов поможет железнодорожникам. И главное, чтобы административный штаб и руководство не вмешивались в тренерский процесс. Если они опять начнут мешать тренеру, то тогда «Локомотиву» никто не поможет. Галактионов должен быть жестким в команде», — приводит «РБ Спорт» слова Заварзина.

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в конце декабря 2022 года. В нынешнем сезоне он забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи в 15 матчах за самарцев во всех турнирах.