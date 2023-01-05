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Сегодня, 19:49

Бывший президент РПЛ Заварзин оценил перспективы Пиняева в «Локомотиве»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин поделился мнением о перспективах нападающего Сергея Пиняева в «Локомотиве».

«Судя по прессе, Пиняев действительно является самым талантливым футболистом России. За него была драка между клубами, но в России было много футболистов, которые на молодежных чемпионатах выступали успешно, а затем терялись. Время должно поставить все на свои места. Пока Пиняев — талантливый игрок.
Поможет ли он «Локомотиву» сохранить место в РПЛ? Лично я считаю, что только Галактионов поможет железнодорожникам. И главное, чтобы административный штаб и руководство не вмешивались в тренерский процесс. Если они опять начнут мешать тренеру, то тогда «Локомотиву» никто не поможет. Галактионов должен быть жестким в команде», — приводит «РБ Спорт» слова Заварзина.

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в конце декабря 2022 года. В нынешнем сезоне он забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи в 15 матчах за самарцев во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-zavarzin-tol-ko-galaktionov-mozhet-spasti-lokomotiv-ot-vy-leta-a-ne-pinyaev/
Сергей Пиняев
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ФК Локомотив (Москва)
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