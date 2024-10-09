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9 октября, 03:58

Заварзин: «Станковича уволят из «Спартака», если он не попадет в тройку»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин предположил, в каком случае Деян Станкович может быть уволен с поста главного тренера «Спартака».

«Появляется ли зависимость у «Спартака» от игры Барко? Лучшего игрока никто на лавку не посадит. Проблемы у красно-белых в психологии. Если Станкович со «Спартаком» не попадет в тройку, его выгонят. Он нервничает из-за этого», — приводит «РБ Спорт» слова Заварзина.

После 11-го тура чемпионата России-2024/25 «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 19 очками.

Источник: РБ Спорт

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