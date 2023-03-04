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Сегодня, 18:30

Червиченко — об игре «Спартака» против «Урала»: «Некоторые легионеры мучаются на поле»

Червиченко отметил позитивные моменты в игре «Спартака» против «Урала»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «СЭ» отметил позитивные моменты в игре красно-белых в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом» и указал на недостатки.

— Многие полагали, что после матчей с «Локо» «Спартак» не испытает проблем с «Уралом».

— Так часто бывает. Ты можешь быть королем на сборах, выигрывать матчи в Кубке. Но в чемпионате все куда-то вдруг пропадает. Считаю, что очень негативную роль играют эти покупки... Деньги потрачены, футболистов надо ставить, а они пока вообще не тянут.

— Литвинова признали лучшим игроком матча. Согласны?

— Пожалуй. Возможно, он и сыграл полезнее остальных.

— Позитивные моменты в игре красно-белых?

— Команда возвращается в игру, не сдается. Но некоторые легионеры явно выпадают, мучаются на поле по такой погоде.

— Если «Зенит» сегодня победит «Нижний», то...

— Чемпионская интрига умрет. И дело даже не в том, что отрыв увеличится, а просто питерцы почувствуют себя спокойными и уверенно доведут дело до успеха.

Алексис Дуарте сбивает соперника в&nbsp;своей штрафной. «Мешков украл у «Спартака» победу? У «Спартака» украли деньги, продав москвичам Дуарте». Червиченко — о матче с «Уралом»
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Андрей Червиченко
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