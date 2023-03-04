Сегодня, 18:30
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «СЭ» отметил позитивные моменты в игре красно-белых в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом» и указал на недостатки.
— Многие полагали, что после матчей с «Локо» «Спартак» не испытает проблем с «Уралом».
— Так часто бывает. Ты можешь быть королем на сборах, выигрывать матчи в Кубке. Но в чемпионате все куда-то вдруг пропадает. Считаю, что очень негативную роль играют эти покупки... Деньги потрачены, футболистов надо ставить, а они пока вообще не тянут.
— Литвинова признали лучшим игроком матча. Согласны?
— Пожалуй. Возможно, он и сыграл полезнее остальных.
— Позитивные моменты в игре красно-белых?
— Команда возвращается в игру, не сдается. Но некоторые легионеры явно выпадают, мучаются на поле по такой погоде.
— Если «Зенит» сегодня победит «Нижний», то...
— Чемпионская интрига умрет. И дело даже не в том, что отрыв увеличится, а просто питерцы почувствуют себя спокойными и уверенно доведут дело до успеха.