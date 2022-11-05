Червиченко — о нежелании Айртона возвращаться в «Спартак»: «Держаться за этих гастарбайтеров нет смысла»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нежелании бразильского защитника Айртона возвращаться в «Спартак».

«На мой взгляд Айртон не был хорошим защитником. «Спартак», конечно, может пытаться оставить его в клубе, но эти бандиты из ФИФА все равно позволяют устраивать против наших команд беспредел. Красно-белые хотят усыпать деньгами Айртона? Считаю, что этого делать не надо, а по другому он сюда не приедет. Пока мы живем в эпоху вакханалии и беззакония, считаю, что надо освобождаться от легионеров, тем более контракты у них не маленькие», — сказал Червиченко Metaratings.ru.

Ранее журналист бразильского издания UOL Esporte Леонардо Жозе сообщил, что «Фламенго» на протяжении нескольких дней ведет со «Спартаком» переговоры по Айртону, который категорически не хочет возвращаться в Москву.

В составе «Фламенго» Айртон забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 38 матчах. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Либертадорес. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.