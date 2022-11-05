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Сегодня, 17:55

Червиченко — о нежелании Айртона возвращаться в «Спартак»: «Держаться за этих гастарбайтеров нет смысла»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нежелании бразильского защитника Айртона возвращаться в «Спартак».

«На мой взгляд Айртон не был хорошим защитником. «Спартак», конечно, может пытаться оставить его в клубе, но эти бандиты из ФИФА все равно позволяют устраивать против наших команд беспредел. Красно-белые хотят усыпать деньгами Айртона? Считаю, что этого делать не надо, а по другому он сюда не приедет. Пока мы живем в эпоху вакханалии и беззакония, считаю, что надо освобождаться от легионеров, тем более контракты у них не маленькие», — сказал Червиченко Metaratings.ru.

Ранее журналист бразильского издания UOL Esporte Леонардо Жозе сообщил, что «Фламенго» на протяжении нескольких дней ведет со «Спартаком» переговоры по Айртону, который категорически не хочет возвращаться в Москву.

В составе «Фламенго» Айртон забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 38 матчах. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Либертадорес. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/chervichenko-o-nezhelanii-ayrtona-vozvrashchatsya-v-spartak-derzhatsya-za-etikh-gastarbayterov-net-s-1405244/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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Айртон Лукас
ФК Спартак (Москва)
ФК Фламенго
Андрей Червиченко
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0
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