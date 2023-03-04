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Сегодня, 18:00

Червиченко: «Зачем «Спартак» купил Дуарте?!»

Червиченко высказался о скандальной ничьей «Спартака» и «Урала»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «СЭ» высказался о скандальной ничьей красно-белых с «Уралом» (2:2) в матче 18-го тура РПЛ.

— Судья украл у «Спартака» победу? — первый вопрос Червиченко.

— Думаю, что у «Спартака» украли деньги.

— ?

— Зачем купили Дуарте? Зачем потратились на него? Человек привез пенальти. Более того, ему должны были вообще показать красную карточку! Да и Тавареш не лучше. Португалец «причастен» ко второму голу «Урала»... Считаю, Мешков еще благосклонно отнесся к красно-белым. Как минимум в двух эпизодах.

— Даже так?

— Про первый я уже сказал. Считаю, у арбитра были основания удалить Дуарте.

— А второй момент?

— Он случился во втором тайме, когда Селихов выскочил за пределы штрафной. В итоге голкипер сбил Бикфалви. Разве это не желтая? А Мешков вообще ничего не показал! Поэтому я и говорю, что был лоялен к «Спартаку». Говорить про кражу очков — берд! Хозяева еще до перерыва должны были остаться вдесятером.

Алексис Дуарте сбивает соперника в&nbsp;своей штрафной. «Мешков украл у «Спартака» победу? У «Спартака» украли деньги, продав москвичам Дуарте». Червиченко — о матче с «Уралом»
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Андрей Червиченко
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  • lvb

    Сынку, меня твоя имха о своей писанине меня абсолютно не интересует. Я пишу для людей, а не персонально каким-то нубам, типа тебя.. И точно не жду оценки. Не нравится-не читай). Или ты проплачен и читаешь по моему приказу? БГГГ А вот шо такое"берд".. рассказывай. Вот тут нада, сынку)) Фпиред!)

    04.03.2023

  • Saypin

    Это не вспоминая Ирисметовых,Баги и прочих деревянных буратин

    04.03.2023

  • Saypin

    А оно когда-то им было?????

    04.03.2023

  • ALEX-68

    Боров , тебе напомнить , кого ты покупал ?

    04.03.2023

  • Фирсыч

    Конечно! Самое объективное мнение у пысаки.

    04.03.2023

  • Фирсыч

    Обыкновенная неточность. Ты бы за собой следил. Когда даёшь пространные комментарии, у тебя ошибки почти в каждом предложении.

    04.03.2023

  • Keano

    Нормальный он защитник, в отличии от всяких фло, мукунок, огусаней и скарлетов, чья бы корова мычала

    04.03.2023

  • Пысака

    Лучше ответьте на вопрос: зачем постоянно спрашивают мнение у Червиченко? Оно давно не объективное.

    04.03.2023

  • allerc

    Как зачем? Чтоб бабло распилить.)

    04.03.2023

  • lvb

    Червиченко-"берд"? Кстати, и что бы это значило?)

    04.03.2023

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