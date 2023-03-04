Червиченко: «Зачем «Спартак» купил Дуарте?!»

Сегодня, 18:00
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «СЭ» высказался о скандальной ничьей красно-белых с «Уралом» (2:2) в матче 18-го тура РПЛ.
— Судья украл у «Спартака» победу? — первый вопрос Червиченко.
— Думаю, что у «Спартака» украли деньги.
— ?
— Зачем купили Дуарте? Зачем потратились на него? Человек привез пенальти. Более того, ему должны были вообще показать красную карточку! Да и Тавареш не лучше. Португалец «причастен» ко второму голу «Урала»... Считаю, Мешков еще благосклонно отнесся к красно-белым. Как минимум в двух эпизодах.
— Даже так?
— Про первый я уже сказал. Считаю, у арбитра были основания удалить Дуарте.
— А второй момент?
— Он случился во втором тайме, когда Селихов выскочил за пределы штрафной. В итоге голкипер сбил Бикфалви. Разве это не желтая? А Мешков вообще ничего не показал! Поэтому я и говорю, что был лоялен к «Спартаку». Говорить про кражу очков — берд! Хозяева еще до перерыва должны были остаться вдесятером.
lvb
Сынку, меня твоя имха о своей писанине меня абсолютно не интересует. Я пишу для людей, а не персонально каким-то нубам, типа тебя.. И точно не жду оценки. Не нравится-не читай). Или ты проплачен и читаешь по моему приказу? БГГГ А вот шо такое"берд".. рассказывай. Вот тут нада, сынку)) Фпиред!)
04.03.2023
Saypin
Это не вспоминая Ирисметовых,Баги и прочих деревянных буратин
04.03.2023
Saypin
А оно когда-то им было?????
04.03.2023
ALEX-68
Боров , тебе напомнить , кого ты покупал ?
04.03.2023
Фирсыч
Конечно! Самое объективное мнение у пысаки.
04.03.2023
Фирсыч
Обыкновенная неточность. Ты бы за собой следил. Когда даёшь пространные комментарии, у тебя ошибки почти в каждом предложении.
04.03.2023
Keano
Нормальный он защитник, в отличии от всяких фло, мукунок, огусаней и скарлетов, чья бы корова мычала
04.03.2023
Пысака
Лучше ответьте на вопрос: зачем постоянно спрашивают мнение у Червиченко? Оно давно не объективное.
04.03.2023
allerc
Как зачем? Чтоб бабло распилить.)
04.03.2023
lvb
Червиченко-"берд"? Кстати, и что бы это значило?)
04.03.2023