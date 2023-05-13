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Сегодня, 16:56

Червиченко — о «Спартаке»: «Команда находится в состоянии кризиса»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал корреспонденту «СЭ» ничью «Химок» с красно-белыми (1:1) в 27-м туре РПЛ.

«Я предполагал, что «Спартак» может оступиться из-за шапкозакидательского настроения, хотя команда и вышла вроде бы подготовленная и настроенная, — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили. — Видимо, «Спартак» находится в состоянии кризиса, и поэтому не смог выиграть. Конечно, сейчас все будут искать причину неудачи в ошибке Кукуляка. Во-первых, «Спартаку» никто не мешал до этой истории забить и повести в счете. Во-вторых, «Химки» — команда не опасная и не злая».

Червиченко также считает, что эпизод с удалением защитника красно-белых Даниила Денисова не переломил игру.

«Химки» имели огромное количество моментов и ни один не смогли реализовать. Поэтому говорить о том, что эпизод с удалением Денисова все переломил, на мой взгляд, не до конца правильно. Тем более, что в ситуации, когда Бальде симулировал пенальти, Кукуляк желтую не показал", — добавил Червиченко.

После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и расположился на 4-м месте. В активе «Химок» 18 очков и 15-я позиция.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Андрей Червиченко
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