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Маслов: «Талалаев — это единственно верное решение! Теперь я просто уверен, что «Торпедо» останется в РПЛ»

Экс-президент «Торпедо» Маслов назвал верным решением назначить тренером команды Талалаева
Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера московской команды.

«Талалаев — это отличное решение. Это единственно верное решение. Причем единственное с большой буквы. Я хорошо знаю возможности Андрея Викторовича. Знаю его коммуникативные способности, мотивационные способности. И его знание предмета. Плюс это торпедовец всей душой. Обладатель последнего Кубка в составе «Торпедо». Он хорошо знает команду, чемпионат. Причем не понаслышке, когда-то. А действующий чемпионат! Он действующий тренер буквально два тура назад. Он четко понимает и знает потенциал всех футболистов, которые у него есть в команде. Желаю ему удачи. Я как не сомневался, что «Торпедо» останется в премьер-лиге, так и не сомневаюсь. А теперь я в этом просто уверен», — сказал Маслов «СЭ».

Последним местом работы Талалаева был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го Талалаев покинул грозненский клуб.

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

15 октября пройдет матч 13-го тура РПЛ «Локомотив» — «Торпедо». Начало — в 14.00 по московскому времени.

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