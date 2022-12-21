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Сегодня, 16:31

Бывший президент «Торпедо» Маслов рассказал о предложениях по работе

Мария Гусева
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Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал, что у него есть предложения по работе после ухода из московского клуба.

— Планируете ли вы вернуться в футбол?

— Я не уходил из него, — цитирует «Спорт День за Днем» Маслова.

— Нет ли у вас обиды на «Торпедо», что пришлось уйти?

— Нет.

— Есть все же предложения по работе?

— Какие-то есть, каких-то нет.

— Как вы думаете, «Торпедо» спасется от вылета из РПЛ?

— 30 июня увидим.

18 августа московский клуб объявил о прекращении сотрудничества с Денисом Масловым, который занимал пост президента клуба с 2020 года.

Источник: Спорт День за Днем
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Денис Маслов
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