Бывший президент «Торпедо» Маслов рассказал о предложениях по работе

Сегодня, 16:31
Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал, что у него есть предложения по работе после ухода из московского клуба.
— Планируете ли вы вернуться в футбол?
— Я не уходил из него, — цитирует «Спорт День за Днем» Маслова.
— Нет ли у вас обиды на «Торпедо», что пришлось уйти?
— Нет.
— Есть все же предложения по работе?
— Какие-то есть, каких-то нет.
— Как вы думаете, «Торпедо» спасется от вылета из РПЛ?
— 30 июня увидим.
18 августа московский клуб объявил о прекращении сотрудничества с Денисом Масловым, который занимал пост президента клуба с 2020 года.