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РПЛ

16 мая, 01:26

Тукманов: «Потеря интереса к футболу в «Торпедо» приведет к потере финансирования»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов объяснил, при каких обстоятельствах клуб может прекратить существование.

«Многие опасаются, что «Торпедо» может перестать существовать. Это может случиться только тогда, когда владельцы и главные функционеры клуба потеряют интерес к футболу. Они же бизнесмены, привыкли к прибыли. А футбол в России — неприбыльный бизнес. Он требует постоянных вложений.
Не исключено, что потеря интереса к футболу в «Торпедо» приведет к потере источника финансирования. Пока все идет в эту сторону. Потому что они не понимают, чего хотят. Должна быть стратегия клуба. А у них сейчас непонятно что. В этом сезоне у них был непрофессиональный подход в управлении клубом», — приводит RT слова Тукманова.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 27 матчах. Автозаводцы досрочно лишились шанса на сохранение места в премьер-лиге по итогам сезона-2022/23 и будут выступать в первой лиге в следующем сезоне.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1148866-tukmanov-torpedo-futbol
Футбол
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