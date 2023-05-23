Туфрин: «Дзюба по сравнению с Соболевым — ангел. Александр просто дурак»

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин сравнил скандалы вокруг форварда «Локомотива» Артема Дзюбы и нападающего «Спартака» Александра Соболева на «интимной» почве. Игрока красно-белых он назвал дураком.

«Дзюба по сравнению с Соболевым — это ангел. Потому что у Дзюбы — это личное, кто-то выложил видео в интернет, сам Артем этого не хотел. Дзюба тем не менее медийный, далеко не глупый. А Соболев просто дурак. Вот эта вседозволенность, которая существует для него в «Спартаке», она и привела его к этому поступку. Его же не зря дельфином прозвали: постоянно падает, кричит, ведет себя как быдло. Люди смотрят по телевизору, люди смотрят на стадионе — дети, женщины. Ну это кошмар, оскорбление не только соперника из ЦСКА, но и всех, кто смотрит футбол. Я думаю, Соболев заслуживает самого строгого наказания», — цитирует Туфрина «РБ Спорт».