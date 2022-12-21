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Сегодня, 16:25

Белоус: «Роналду не нужен «Зениту», как и Клаудиньо с его соплеменниками»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший руководитель «Москвы» Юрий Белоус высказался о будущем португальского нападающего Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что Роналду близок к переходу в «Аль-Наср». В скором времени он отправится в Саудовскую Аравию для подписания контракта.

«Я бы хотел, чтобы у каждого был такой конец карьеры за 200 миллионов евро. Другое дело, что Роналду не бедный. Деньги в его жизни не все определяют. Но они немаловажны. Это будет рекорд по заработной плате. А Роналду всегда стремится к рекордам. Ему необходимо обеспечить себя, близких и потомков финансово», — приводит слова Белоуса «Спорт День за Днем».

Также специалист ответил на вопрос о том, стоит ли «Зениту» сделать предложение 37-летнему португальцу.

«А зачем? Привезти его в Россию для поднятия имиджа страны? Ну куда уже выше поднимать? Выше уже некуда. Он не нужен. Россия отстранена от еврокубков. Я думаю, что «Зениту» сегодня Клаудиньо с его соплеменниками уже не нужны», — сказал Белоус.

Источник: Спорт День за Днем
Криштиану Роналду
ФК Зенит
Юрий Белоус
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