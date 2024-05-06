Бывший руководитель «Спартака» считает, что «Зенит» добьется победы над «Факелом»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев считает, что «Зенит» не испытает проблем в матче 27-го тура против «Факела».

— Я думаю, «Зенит» в этом сезоне все возможные ошибки, потери очков допустил. И все-таки я думаю, что в игре с «Факелом» он добьется победы, уверенной.

— Ваш прогноз по итогам чемпионата? Как будет выглядеть тройка призеров? Первое место займет «Зенит», а кто окажется на втором и третьем местах?

— Совершенно непредсказуемо. Потому что, как мы видим, совсем плохо стал выглядеть при Мусаеве «Краснодар». Но и «Динамо» абсолютно непредсказуемо. Игра против «Сочи» показала, что в обороне как не было игры, так и нет. Они чудом взяли три очка. Поэтому по второму и третьему местам, наверное, сейчас никто с уверенностью не сможет дать прогноз, — цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.

Сегодня, 6 мая, состоится матч 27 тура РПЛ «Факел» — «Зенит». Начало — в 18.00 мск.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. На первой строчке располагается «Зенит» (50), опережая бело-голубых по дополнительным показателям и имея матч в запасе. Вторым идет «Краснодар» (50).