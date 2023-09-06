Камоцци изъявил желание вернуться в «Спартак»: «Это особенный клуб для меня»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна заявил о желании вернуться в московский клуб.

«Я очень привязан к «Спартаку». Это особенный клуб для меня. Если бы мне предложили вернуться либо с Массимо Каррерой, либо с другим тренером, я бы не смог отказаться», — сказал Камоцци корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Камоцци работал советником Леонида Федуна в «Спартаке» с декабря 2020 года. Итальянский специалист покинул клуб в конце июня 2022 года.