Камоцци: «Возвращение в Россию будет лучшим вариантом для Азмуна»

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци порассуждал о будущем форварда «Ромы» Сердара Азмуна.

«Вероятно, возвращение в Россию на данном этапе будет лучшим вариантом для Азмуна, так как в «Роме» он почти не получает игровой практики», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Азмун сыграл 12 матчей «Рому», провел на поле в сумме 225 минут и забил 1 гол. Портал Transfermakt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

Иранец выступал в России с января 2013 года и покинул страну в январе 2022 года. В РПЛ нападающий провел 208 игр, в которых забил 85 мячей и отдал 38 голевых передач. В России футболист играл за «Рубин», «Ростов» и «Зенит».

Вместе с «Зенитом» 28-летний форвард четыре раза выигрывал чемпионат России.