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Сегодня, 15:44

Бывший советник Федуна оценил возможность прихода Моуринью в «Спартак»

Зарина Халимхонова
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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии для «СЭ» поделился мнением о перспективах клуба под руководством Владимира Слишковича.

— Сомневаюсь, что Слишковичу предложат пост главного тренера с нового сезона. Думаю, что «Спартаку» нужен тренер получше.

— Например? Моуринью без работы.

— Давайте будем реалистами, — сказал Камоцци «СЭ».

Владимир Слишкович. Сезон для «Спартака» завершен. Слишкович не зацепился за свой шанс?

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Испанец возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

Под руководством боснийского специалиста столичная команда одержала 4 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Жозе Моуринью
Франко Камоцци
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