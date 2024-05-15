Бывший советник Федуна оценил возможность прихода Моуринью в «Спартак»

Сегодня, 15:44
Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии для «СЭ» поделился мнением о перспективах клуба под руководством Владимира Слишковича.
— Сомневаюсь, что Слишковичу предложат пост главного тренера с нового сезона. Думаю, что «Спартаку» нужен тренер получше.
— Например? Моуринью без работы.
— Давайте будем реалистами, — сказал Камоцци «СЭ».
14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Испанец возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.
Под руководством боснийского специалиста столичная команда одержала 4 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение.
После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.