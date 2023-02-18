Экс-советник Федуна Камоцци: «Жду возвращения России в мировой футбол»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци ожидает возвращения России на международную арену.

«Я жду возвращения России в мировой футбол. Но, как мне кажется, это произойдет не очень скоро», — сказал Камоцци «Чемпионату».

Российские сборные и клубы отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.

В конце года РФС рассматривал возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), однако была достигнута договоренность о создании рабочей группы с УЕФА о возвращении России на турниры.