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Экс-советник Федуна Камоцци: «Жду возвращения России в мировой футбол»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци ожидает возвращения России на международную арену.

«Я жду возвращения России в мировой футбол. Но, как мне кажется, это произойдет не очень скоро», — сказал Камоцци «Чемпионату».

Российские сборные и клубы отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.

В конце года РФС рассматривал возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), однако была достигнута договоренность о создании рабочей группы с УЕФА о возвращении России на турниры.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5002087-eks-sovetnik-feduna-kamocci-zhdu-vozvrascheniya-rossii-v-mirovoj-futbol.html
Сборная России по футболу
Франко Камоцци
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