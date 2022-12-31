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Сегодня, 19:12

Камоцци: «Федун мог бы стать президентом РФС, если бы захотел»

Иван Шитик
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказал мнение, что 66-летний предприниматель мог бы при желании стать президентом РФС.

«Федун — талантливый спортивный менеджер. Если бы он захотел, то мог бы стать президентом РФС. Этот человек очень многое знает и понимает в российском футболе», — сказал Камоцци Sport24.

Федун владел «Спартаком» с 2004 года, но 22 августа после приобретения 100 процентов акций ЛУКОЙЛом покинул все посты в клубе и больше не участвует в управлении.

В нынешнем сезоне «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав после 17 туров 36 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-31-kamotstsi-fedun-mogby-stat-prezidentom-rfs-yesliby-zakhotel-talantlivyy-menedzher-ochen-mnogo-znayet
РФС
Леонид Федун
Франко Камоцци
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