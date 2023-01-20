Бывший спортдир «Зенита» не понимает, зачем «Спартак» берет Дуарте

Сегодня, 15:30
Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил трансферы «Спартака».
— «Спартак» нашел замену Жиго в лице 22-летнего парагвайца Дуарте. Необычный выбор?
— Дуарте — это далеко не замена Жиго. Другой уровень! Пока не понимаю, чем он мог заинтересовать «Спартак». Наверное, те, кто принимал решение по этому игроку, лучше осведомлены о его сильных сторонах.
— Вы хорошо знаете латиноамериканский рынок. Не стали бы советовать красно-белым приобретать парагвайца?
— Не стал бы. Это не мой типаж защитника.
— В ближайшее время «Спартак» подпишет правого защитника «Бенфики» Тавареша, которого Абаскаль знает по работе в «Базеле». Сильный игрок?
— Вот Тавареш достаточно качественный футболист и может стать для красно-белых реальным усилением. Главное, чтобы обошелся без травм.
— Но тогда, похоже, Даниил Денисов сядет на лавку. В октябре вы сказали про него следующее: «Мне он нравится. Быстрый, жесткий, хорош с мячом, дает объем, может отдать последний пас. На мой взгляд, сейчас в «Спартаке» на правом фланге ему нет альтернативы. Он железный первый номер на этой позиции. Здорово, что в команде появляются ребята, которые способны стать лидерами красно-белых».
— Не факт, что именно Денисову не найдется места в составе. Тавареш универсальный футболист и может быть использован на разных позициях. Пока я не знаю, где его видит на поле Абаскаль.
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