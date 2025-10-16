Шикунов — о смене руководства в «Ростове»: «Все давно знали, что будут перемены. Посмотрим, кто зайдет»

Бывший спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о смене руководства в клубе.

15 октября президент клуба Арташес Арутюнянц объявил об уходе в отставку по собственному желанию. Позднее гендиректор клуба Игорь Гончаров сообщил, что РФС отправил в клуб письмо, в котором выражена серьезная озабоченность финансовым положением команды.

«Сейчас пока говорить не о чем. Поменяли хозяина клуба. Посмотрим, кто зайдет, от этого будем плясать. Ушел президент клуба, меняются, значит, акционеры. С зимы эти слухи ходят. Все давно знали, что будут перемены. К лучшему ли это? Смотря кто зайдет. Это же не просто снять тренера, директора, это совсем другая ситуация. От этого и будет яснее, к лучшему это или к худшему», — сказал Шикунов «СЭ».

После 11 туров чемпионата России-2025/26 «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице с 13 очками.