16 октября, 12:51
Бывший спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о смене руководства в клубе.
15 октября президент клуба Арташес Арутюнянц объявил об уходе в отставку по собственному желанию. Позднее гендиректор клуба Игорь Гончаров сообщил, что РФС отправил в клуб письмо, в котором выражена серьезная озабоченность финансовым положением команды.
«Сейчас пока говорить не о чем. Поменяли хозяина клуба. Посмотрим, кто зайдет, от этого будем плясать. Ушел президент клуба, меняются, значит, акционеры. С зимы эти слухи ходят. Все давно знали, что будут перемены. К лучшему ли это? Смотря кто зайдет. Это же не просто снять тренера, директора, это совсем другая ситуация. От этого и будет яснее, к лучшему это или к худшему», — сказал Шикунов «СЭ».
После 11 туров чемпионата России-2025/26 «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице с 13 очками.
RSMsouth
Тот кто к нам зайдет, скажет : Рад присоединиться к знаменитому клубу «ФК Ростов», который является для меня родным\с детства за РСМ . Рассчитываю, что опыт, накопленный в других местах работы, пригодится желто-синим и сделает команду сильнее. Приложу все силы, чтобы оправдать доверие руководства клуба и сделать свой вклад в будущие победы
16.10.2025
Alexey Bulatov
Савиди с...пистолетом будет гоняться за...Мешковым,Левниковыми,Карасёвым....Ростов-столица Юга России,футбол тоже должен быть СТОЛИЧНЫМ!
16.10.2025
RSMsouth
Раскачивают перед Спартаком нас . Но мы всё равно снимем Станковича с должности !
16.10.2025