КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

16 мая, 01:44

Орещук: «На увольнение Йокановича из «Динамо» в том числе повлияли финансы»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера бело-голубых.

«Перед тренером в начале сезона стояла задача либо выиграть Кубок России, либо войти в тройку в чемпионате страны. Ни с тем ни с другим он не справился. Наверное, на решение повлияло в том числе и то, что команда уступила в матче столетия «Факелу» и сейчас разгромно проиграла «Ахмату». Также надо не упускать из вида финансовую составляющую контракта и пункт об автоматическом продлении соглашения», — приводит «Евро-футбол.Ру» слова Орещука.

Йоканович работал в «Динамо» с июня 2022 года и был уволен 14 мая 2023 года. До конца сезона исполняющим обязанности главного тренера команды будет 32-летний Павел Алпатов.

Как ранее сообщал «СЭ», новым главным тренером «Динамо» с большой долей вероятности станет Марко Николич.

Славиша Йоканович. «Динамо» уволило Йокановича. Его готовится сменить Николич
Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005123976_oreschuk_na_otstavku_yokanovicha_v_tom_chisle_povliyali_finansyi
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
7
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тукманов: «Потеря интереса к футболу в «Торпедо» приведет к потере финансирования»

Чалов: «Время в «Базеле» повлияло на меня с положительной стороны, сто процентов»